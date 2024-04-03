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Причиной возгорания в гостинице «Астория» стали ремонтные работы после прошлого пожара
Сегодня утром поступило сообщение о том, что из здания гостиницы «Астория» на Павлюхина валит густой черный дым, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте огнеборцы выяснили, что на третьем этаже ресторана в процессе проведения демонтажа конструкций случилось возгорание. Загорелся пластик на площади менее квадратного метра, рабочие потушили его самостоятельно.
Ранее мы сообщали, что очевидцы опубликовали столб черного дыма, который валил из здания гостиницы.
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