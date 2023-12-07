Причиной стрельбы в брянской школе мог стать конфликт с одноклассниками

Причиной, по которой восьмиклассница открыла стрельбу в школе в Брянске, мог стать конфликт с одноклассниками, сообщает РИА Новости.

По последним данным, от выстрелов ученицы гимназии пострадали пять человек. Одна одноклассница девочки скончалась.

Ранее мы сообщали, что сегодня в гимназию №5 в Брянске ученица восьмого класса пришла с дробовиком и совершила несколько выстрелов. Школьница погибла.