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Причиной стрельбы в брянской школе мог стать конфликт с одноклассниками
Причиной, по которой восьмиклассница открыла стрельбу в школе в Брянске, мог стать конфликт с одноклассниками, сообщает РИА Новости.
По последним данным, от выстрелов ученицы гимназии пострадали пять человек. Одна одноклассница девочки скончалась.
Ранее мы сообщали, что сегодня в гимназию №5 в Брянске ученица восьмого класса пришла с дробовиком и совершила несколько выстрелов. Школьница погибла.
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