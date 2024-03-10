Причиной смерти диктора Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб

Причиной смерти диктора Центрального телевидения СССР Светланы Моргуновой стал оторвавшийся тромб. Об этом рассказала близкая подруга покойной — журналистка Вера Мусатова, передает ТАСС.

«Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — отметила собеседница агентства.

По мнению Мусатовой, Моргунова так и не оправилась после потери сына Максима (журналист Максим Моргунов — прим. Т-и), который умер в 2020 году (от последствий коронавируса — прим. Т-и).

«Я всегда говорила, не потому что она моя подруга, что она лучший диктор. Лучше не было и нет, и, наверное, не будет. И по профессионализму, и по грамотности, по голосу, по внешности, по всему», — подчеркнула журналистка.

Похоронить Светлану Моргунову собираются на Троекуровском кладбище во вторник, 12 марта, но точная информация появится позднее. Об этом сообщил ее племянник — глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что народная артистка РФ Светлана Моргунова, диктор Центрального телевидения СССР и ведущая передач «Голубой огонек» и «Утренняя почта», скончалась на 85-м году жизни.