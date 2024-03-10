Скончалась диктор Центрального телевидения, ведущая «Голубого огонька» Светлана Моргунова

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Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее окружение.

Светлана Михайловна Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Еще будучи студенткой, играла в спектаклях.

С 1961 года работала диктором Центрального телевидения СССР. Она знакомила зрителей с программой телепередач, была ведущей многих выпусков музыкально-развлекательной программы «Голубой огонек» и, совместно с актером Валентином Смирнитским, некоторых выпусков музыкальной передачи «Утренняя почта». В фильме «За всё в ответе», вышедшем в 1972 году, сыграла телеведущую.

Удостоена звания заслуженной артистки РСФСР в 1978 году и народной артистки РФ — в 2000-м. Кавалер ордена Дружбы (2011) — «за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».