Причиной смертельного пожара в Нурлате стало короткое замыкание

Причиной ночного пожара в Нурлате, по предварительной версии, стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

«Предварительная причина пожара в Нурлате - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов (перегрузка или короткое замыкание удлинителя, к которому были подключены телевизор и стиральная машина)», – рассказали в ведомстве.

Фото: © Прокуратура РТ

Напомним, пожар случился в одной из квартир на третьем этаже трехэтажного жилого дома по улице Гиматдинова в Нурлате. Прибывшие пожарные ПСЧ №73 с помощью масок спасаемого спасли из горящей квартиры 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 12 и 3 лет. Всех троих передали медикам.

Медики проводили реанимационные мероприятия, но женщина, увы, скончалась. Девочки госпитализированы в Нурлатскую ЦРБ.