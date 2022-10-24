Причиной крушения самолета в Ейске стали две чайки, попавшие в его двигатели

Стала известна причина падения бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске – в двигатели самолета попали две чайки, это и привело к возгоранию и крушению воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как уточняется, птицы попали в двигатели во время взлета самолета. Их останки нашли эксперты во время осмотра обломков бомбардировщика.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Ейске на жилой дом упал самолет. Момент крушения попал на видео. По последним данным, в результате случившегося погибли 15 человек, еще 43 пострадали.

Накануне похожая трагедия произошла в Иркутске. Там на частный дом упал самолет во время испытательного полета. Как было заметно на видео с моментом крушения, воздушное судно на высокой скорости практически вертикально упало на двухэтажный дом. Во время падения погибли оба пилота самолета, среди местных жителей погибших нет.