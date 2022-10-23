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Ру Тат
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Происшествия
23 октября 2022  14:26
Павел Климчак

Оба пилота рухнувшего на жилой дом в Иркутске самолета погибли

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Два пилота погибли во время падения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как отметили в ведомстве, падение самолета произошло во время испытательного полета. Пожар на месте происшествия локализовали, его площадь составила 200 квадратных метров. Жертв среди населения нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Иркутске на жилой дом упал самолет. Момент падения воздушного судна попал на видео.

 

#крушение самолета #Иркутск
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