Оба пилота рухнувшего на жилой дом в Иркутске самолета погибли

Два пилота погибли во время падения самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Как отметили в ведомстве, падение самолета произошло во время испытательного полета. Пожар на месте происшествия локализовали, его площадь составила 200 квадратных метров. Жертв среди населения нет.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в Иркутске на жилой дом упал самолет. Момент падения воздушного судна попал на видео.