Причиной гибели жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел

Мирный житель в Белгородской области погиб не в результате обстрела, а от выстрела в голову после захода украинской ДРГ, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, погиб командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гаевой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка погиб человек. ВСУ выпустили по мирным кварталам Калининского района 6 ракет из РСЗО.