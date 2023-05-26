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Руc Тат
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Происшествия 26 мая 2023 11:13

Причиной гибели жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел

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Мирный житель в Белгородской области погиб не в результате обстрела, а от выстрела в голову после захода украинской ДРГ, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, погиб командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гаевой.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка погиб человек. ВСУ выпустили по мирным кварталам Калининского района 6 ракет из РСЗО.

#спецоперация на Украине #Белгородская область
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