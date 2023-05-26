В результате обстрела Донецка погиб человек

Из-за обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка погиб человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

«Мотель подвергся обстрелам со стороны украинских фашистов. Они выпустили по мирным кварталам Калининского района 6 ракет из РСЗО», – написал Кулемзин.

Кроме того, по предварительным данным, было зафиксировано прямое попадание в здание НИИ в районе Покровского рынка.