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В результате обстрела Донецка погиб человек
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Из-за обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка погиб человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.
«Мотель подвергся обстрелам со стороны украинских фашистов. Они выпустили по мирным кварталам Калининского района 6 ракет из РСЗО», – написал Кулемзин.
Кроме того, по предварительным данным, было зафиксировано прямое попадание в здание НИИ в районе Покровского рынка.
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