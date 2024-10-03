news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 3 октября 2024 08:31

Причиной гибели мужчины в казанском СНТ «Подгорный» могла стать непотушенная сигарета

Скопировать ссылку

Причиной гибели мужчины на пожаре в казанском СНТ «Подгорный» могла стать непотушенная сигарета. Под сгоревшими конструкциями садового дома пожарные нашли тело погибшего 40-летнего мужчины.

Сотрудники МЧС предполагают, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного курения.

«Татар – информ» рассказывал, что 1 октября в садоводческом некоммерческом товариществе «Подгорный» произошел пожар в доме. Площадь пожара составила 50 квадратов.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100