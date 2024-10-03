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Причиной гибели мужчины в казанском СНТ «Подгорный» могла стать непотушенная сигарета
Причиной гибели мужчины на пожаре в казанском СНТ «Подгорный» могла стать непотушенная сигарета. Под сгоревшими конструкциями садового дома пожарные нашли тело погибшего 40-летнего мужчины.
Сотрудники МЧС предполагают, что пожар мог возникнуть из-за неосторожного курения.
«Татар – информ» рассказывал, что 1 октября в садоводческом некоммерческом товариществе «Подгорный» произошел пожар в доме. Площадь пожара составила 50 квадратов.
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