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Происшествия 1 октября 2024 20:52

Мужчина погиб на пожаре в садовом доме в казанском СНТ

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В садоводческом некоммерческом товариществе «Подгорный» в Казани произошел пожар в садовом доме. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Площадь пожара составила 50 квадратов. Во время разбора сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Информация уточняется, на месте работают пожарные.

Фото: © Соцсети

#пожар
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