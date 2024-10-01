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Мужчина погиб на пожаре в садовом доме в казанском СНТ
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В садоводческом некоммерческом товариществе «Подгорный» в Казани произошел пожар в садовом доме. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.
Площадь пожара составила 50 квадратов. Во время разбора сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили тело мужчины.
Информация уточняется, на месте работают пожарные.
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