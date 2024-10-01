Мужчина погиб на пожаре в садовом доме в казанском СНТ

В садоводческом некоммерческом товариществе «Подгорный» в Казани произошел пожар в садовом доме. Об этом «Татар-информу» рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

Площадь пожара составила 50 квадратов. Во время разбора сгоревших конструкций огнеборцы обнаружили тело мужчины.

Информация уточняется, на месте работают пожарные.