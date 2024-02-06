Прибывший на побывку боец СВО сыграл свадьбу в день рождения невесты

Мобилизованные военнослужащие продолжают прибывать в двухнедельные отпуска домой. Прибывший на побывку в Альметьевск военнослужащий с позывным Рост женился на своей избраннице Карине.

Бракосочетание состоялось сегодня, 6 февраля, в день рождения возлюбленной Роста. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, невеста — участница первого потока проекта «Жены Героев».

«Вместе мы с 2021 года. Судьба свела нас на горнолыжном комплексе. Я мечтала научиться кататься на сноуборде, и он вызвался помочь мне. С тех пор мы не расставались с ним. Для меня он стал другом, психологом, братом. Даже, несмотря на то, что нас разделяют тысячи километров, мы чувствуем друг друга. Разлука придала новый виток нашим отношениям. Это время дано для того, чтобы я многое поняла, осознала и наши чувства стали только крепче. Когда я разговариваю с ним по телефону, то всегда настраиваюсь на положительный фон и улыбаюсь. Мой муж всегда на позитиве, и что бы ни случилось, умеет поднимать настроение», — рассказала о новоиспеченном супруге Карина.

В ближайшее время Рост снова отправится на передовую уже в новом качестве — главы семьи.

Напомним, 2024 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом семьи. Ранее глава Альметьевского района Тимур Нагуманов посетил семьи, в которых родились новорожденные дети военнослужащих.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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