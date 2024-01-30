Глава Альметьевского района навестил семьи бойцов, в которых родились малыши

Глава Альметьевского района Татарстана Тимур Нагуманов навестил семьи военнослужащих, в которых недавно родились малыши. Семьи увеличились у трех участников СВО. О своих визитах он рассказал во время прямого эфира.

«Конечно же, семьи бойцов, которые сегодня служат в Вооружённых силах, требуют особого внимания. На днях мне удалось совершить очередную поездку по городу. Я лично поздравил жен наших бойцов, которые совсем недавно обрели маленькое счастье. Они стали мамами, в их семьях появились детки. Вы знаете, что у нас зародилась добрая традиция: семьи мобилизованных ребят мы обязательно поздравляем с рождением первенца, второго или третьего ребенка», — рассказал он.

От муниципалитета семьям дарят сертификат в магазин, чтобы обеспечить малыша всем необходимым, их торжественно поздравляют. Как правило, бойцам все-таки удается выехать в отпуск, когда у них появляются на свет сын или дочка.

«Некоторые есть, кто не может уехать с передовой. У них, может быть, даже отпуск не получится вовремя, чтобы встретить самому из роддома. Мы, конечно, естественно, не остаемся в стороне. И эта работа обязательно в 2024 году будет продолжаться. Очень приятно всегда наших дорогих мам <...> [из] семей мобилизованных поздравлять. Ну и, конечно же, желать им здоровья и малышам здоровья», — поделился впечатлениями Тимур Нагуманов.

«Малыши всегда крепкие, красивые. И такие прям полные сил, очень позитивные ребята и девчонки. Ну, дай Бог им всем здоровья, это очень приятно. Традиция, которую мы продолжаем и в этом году», — сказал он, подчеркнув, что 2024 год — особенный, так как он объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи.

Особо чиновник отметил работу волонтерского штаба в Альметьевске.

«Отдельное внимание заслуживают семьи наших ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО. С первых дней, как началась мобилизация, был сформирован штаб, который функционирует <...>, чтобы помогать членам семей военнослужащих, чтобы наши ребята проходили службу и не переживали о том, что сегодня происходит с их семьями, насколько они нуждаются в защите, помощи и поддержке», — заметил Нагуманов.

По словам спикера, сегодня штаб успешно работает. Однако в первый период было достаточно сложно, добавил Нагуманов.

«Сейчас штаб работает не только с семьями мобилизованных ребят, но и с близкими контрактников. Конечно же, штаб организовывает всевозможную волонтерскую помощь и многое другое. На самом деле это очень большой объем работы. И работа эта будет продолжена», — отметил он.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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