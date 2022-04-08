Прибывшие в Татарстан вынужденные переселенцы с Донбасса смогут получить гражданство РФ

Прибывшие в Татарстан вынужденные переселенцы с ДНР и ЛНР смогут получить российское гражданство. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник по вопросам миграции УМВД России по Казани Андрей Шулепов.

В миграционной службе появятся мобильные группы, которые будут выезжать во временные пункты размещения переселенцев. Сотрудники будут помогать жителям Донбасса в постановке на миграционный учет.

«После процедуры постановки на учет мы будем выяснять у данных граждан, есть ли у них желание получить временное убежище. Только после этого они смогут собрать и подать документы на получение российского гражданства. Мы ориентируемся на то, что большая часть переселенцев будет оформлять временное убежище и гражданство», – уточнил Шулепов.

Два поезда с жителями Донбасса прибыли в Татарстан в минувшую пятницу и воскресенье. На данный момент переселенцы находятся во временных пунктах размещения. Большая часть оказались жителями Мариуполя.