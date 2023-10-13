Прибывшие с СВО военнослужащие из Нижнекамска рассказали о своих наградах

Фото: Светлана Шумкова

В кратковременный отпуск в Нижнекамск прибыла очередная группа военнослужащих. По традиции, за чашкой чая для бойцов организовали встречу в администрации города. Поговорили о службе, о насущных проблемах солдат, которые нужно помочь решить, о вопросах социальной поддержки.

Кто-то из бойцов уже второй раз прибыл в отпуск. А некоторые впервые за год смогли увидеть родных. «В отпуск приехал за целый год первый раз. Дома встретили очень хорошо, приятно. Рад, что приехал, жив, здоров», — поделился военнослужащий с позывным Малой.

Фото: Светлана Шумкова

На встречу пришло 9 бойцов. Представители власти поблагодарили их за службу, мужество, стойкость. В ходе беседы поднимали разные вопросы, касаемые прохождения службы, обсуждали трудности, с которыми сталкиваются солдаты.

Например, это оказание медицинской помощи, а также вопросы, связанные с обеспечением техникой, гуманитарной помощью. Все вопросы представители власти взяли на контроль. Семьям военнослужащих при необходимости будет оказана адресная помощь.

Фото: Светлана Шумкова

Некоторые из нижнекамских воинов приехали с наградами. О том, как их заслужили, бойцы охотно поделились на встрече.

«Есть медаль „За воинскую доблесть“, „За боевую заслугу“ — это мы контратаку отбивали с моим напарником», — отметили военнослужащие.

В завершение встречи обсудили и вопросы личного характера. Также бойцам порекомендовали обратиться в пункт приема гуманитарной помощи, если есть такая необходимость.

Фото: Светлана Шумкова

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Ранее «Татар-информ» сообщал, что нижнекамские волонтеры шьют для бойцов СВО носилки и плащи-палатки.