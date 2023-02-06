При землетрясениях в Турции и Сирии погибли более 170 человек

В землетрясении на юге Турции, по последним данным, погибли как минимум 76 человек, пострадали более 440, сообщают местные СМИ со ссылкой на управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). 32 афтершока после землетрясения зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, магнитуда самого крупного составила 6,6. В провинции Малатья обрушилось 130 зданий.

Также землетрясения произошли в Сирии, количество погибших в них составляет не менее ста человек, еще 200 пострадали. Эти данные пока не окончательные, подчеркнули в сирийском Минздраве. На севере Сирии остановлено железнодорожное сообщение. Несколько зданий обрушилось в районе города Алеппо, а также в пригороде Латакии.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в центральной части Турции в 4.17. Эпицентр мощных подземных толчков, по данным специалистов, находился в 26 километрах от города Газиантеп с миллионным населением. В Турции объявлен самый высокий уровень тревоги, который предусматривает международную помощь.