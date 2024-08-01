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Происшествия 1 августа 2024 10:38

Подъезд жилой пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона

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Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле. В результате взрыва обрушился целый подъезд. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По предварительным данным, в результате обрушения есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.

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