news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Подъезд жилой пятиэтажки обрушился в Нижнем Тагиле после взрыва газового баллона
Скопировать ссылку
Взрыв газа произошел в жилой пятиэтажке в Нижнем Тагиле. В результате взрыва обрушился целый подъезд. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
По предварительным данным, в результате обрушения есть пострадавшие. На месте работают экстренные службы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
news_right_column_2_240_400