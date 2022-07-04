При возведении дороги Казань – Екатеринбург в РТ переустроят магистральные трубопроводы

В Татарстане при реконструкции участка федеральной трассы М7 с 1061 по 1068 километр переустроят магистральные трубопроводы. Этот отрезок автодороги входит в скоростной маршрут Казань – Екатеринбург, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

«Работы на участке протяженностью 6,8 километра пройдут в шесть этапов, из них пять связаны с переносом магистральных трубопроводов, линий связи и электроснабжения. По замечаниям Главгосэкспертизы был выполнен дополнительный объем инженерно-геологических изысканий на участке строительства», – рассказал начальник отдела комплексной экспертизы Уральского филиала Главгосэкспертизы России Сергей Мухаметзянов.

На первом и втором этапах планируется переустройство участков магистрального газопровода – отвода к Нижнекамскому промышленному узлу, магистрального газопровода «Миннибаево-Ижевск» и кабельных линий связи ПАО «Газпром». На третьем и четвертом этапах проведут переустройство магистральных трубопроводов ПАО «Татнефть», в том числе нефтепровода «Киенгоп-Набережные Челны» АО «Транснефть-Прикамье» и кабельной линии связи. На пятом этапе строительства скоростного маршрута перенесут сети электроснабжения ВЛ 110-220 кВ.

Строительство четырехполосной автодороги, возведение транспортной развязки, мостового перехода и путепровода запланировано на шестом этапе.

Проектируемый участок М7 расположен в Набережных Челнах и на территории Тукаевского района Татарстана. Проектно-сметная документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России, о чем сообщал «Татар-информ».