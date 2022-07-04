Проект реконструкции участка Казань – Екатеринбург получил заключение госэкспертизы

Проектная документация реконструкции участка 1061 – 1068 км трассы М7 протяженностью 6,8 километра получила положительное заключение госэкспертизы. Он входит в скоростной маршрут Казань – Екатеринбург, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«По проекту на участке увеличат количество полос с двух до четырех, построят транспортную развязку и трехпролетный мост, – отметили в пресс-службе. – Строительно-монтажные работы начнутся после заключения государственного контракта на реконструкцию».

Транспортную развязку построят на примыкании магистральной городской дороги по ул. Металлургическая Набережных Челнов к трассе М7. Кроме того, через реку Шильнебашка на 1064 километре М7 возведут мост длиной 106,5 метра.

На развязке и мостовом переходе установят электроосвещение, транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением.

Для удобства жителей деревни Тогаево и дачников садовых товариществ «Колосок-2» и «Яблочко» построят два надземных пешеходных перехода, которые будут оборудованы и для маломобильных граждан. Обустроят также четыре автобусные остановки с пешеходными дорожками к ним и установят шумозащитные экраны протяженностью более 3,2 тыс. метров. Для заезда и выезда с территорий садовых товариществ «Колосок-2» и «Яблочко» к ним будет построена дорога-дублер протяженностью 1380 метров.

Ввести объект на всем протяжении планируется до конца 2024 года.