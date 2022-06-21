При въезде в Елабугу появится кольцевая развязка

При въезде в Елабугу построят кольцевую развязку — речь идет о подъездной дороге к Елабуге и Набережно-Челнинскому шоссе. Работы начнутся в самое ближайшее время.

«В утренние и вечерние часы здесь образуются большие пробки. Кроме того, это один из самых аварийных участков в городе. В течение года здесь произошло 18 ДТП, где пострадали три человека», — уточнили «Татар-информу» в администрации.

О необходимости кольцевой развязки на этом отрезке дороги не раз говорил глава Елабужского района Рустем Нуриев. В этом году на IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района Нуриев обратился с просьбой к Премьер-министру РТ Алексею Песошину поддержать проект.

В итоге было получено положительное решение, муниципалитету удалось привлечь для строительства средства из республиканского бюджета. Точная сумма пока не разглашается, так как проект находится в работе.

Строительно-монтажные работы подрядчик начнет с 25 июня.