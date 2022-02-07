Рустем Нуриев: Елабуге необходима кольцевая развязка, жители не могут доехать до работы

На IX сессии четвертого созыва Совета Елабужского района глава муниципалитета Рустем Нуриев заявил о необходимости создания кольцевой развязки в Елабуге.

По его словам, на территории особой экономической зоны «Алабуга» сегодня функционируют 33 завода резидентов, на производствах трудятся более 7 тыс. человек. Из них 4 тыс. — это елабужане, большая часть которых добирается до рабочих мест на личных автомобилях.

В ближайшие годы планируется увеличить количество действующих заводов до 50, и количество задействованного персонала будет доведено до 12 тыс. человек. Это обострит уже имеющуюся сложность с проездом к рабочему месту, так как в утренние и вечерние часы здесь образуются заторы и пробки.

«Для решения данной проблемы необходимо на отрезке пересечения подъездной дороги к Елабуге и Набережно-челнинскому шоссе предусмотреть строительство кольцевой развязки. Уважаемый Алексей Валерьевич, прошу вас поддержать данный проект», — обратился Рустем Нуриев с просьбой к Премьер-министру РТ Алексею Песошину.

По итогам года в городе и районе построено и отремонтировано более 67 тыс. кв. метров дорог и тротуаров из них около 31 тыс. кв. метров — в сельских поселениях. В текущем году планируется заасфальтировать и отремонтировать 53 тысяч кв. метров.