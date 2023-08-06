При сходе оползня в Грузии погибла гражданка РФ

В результате схода оползня в курортном местечке Шови, расположенном в высокогорном крае Рача погибла гражданка России. Об этом говорится в сообщении Секции интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии.

«Ксения Тричева найдена погибшей — одна из близких подруг опознала ее тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ксении», – указано в сообщении.

Напомним, 3 августа в Шови сошел масштабный оползень, в результате повреждены мосты и дороги, туристические коттеджи и гостиница «Sunset Shovi». Всего с места происшествия были эвакуированы 210 человек.

Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.