В результате схода оползня в Грузии погибли 7 человек

Накануне днем в курортном местечке Шови, расположенном в высокогорном крае Рача сошел оползень. В результате происшествия погибли 7 человек, сообщает ТАСС.

В результате оползня были повреждены мосты и дороги, туристические коттеджи и гостиница «Sunset Shovi».

В свою очередь премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что к поисково-спасательным работам привлекут военных. Всего с места происшествия эвакуированы 210 человек.

Отмечается, что 7 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей.