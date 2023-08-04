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В результате схода оползня в Грузии погибли 7 человек
Накануне днем в курортном местечке Шови, расположенном в высокогорном крае Рача сошел оползень. В результате происшествия погибли 7 человек, сообщает ТАСС.
В результате оползня были повреждены мосты и дороги, туристические коттеджи и гостиница «Sunset Shovi».
В свою очередь премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили сообщил, что к поисково-спасательным работам привлекут военных. Всего с места происшествия эвакуированы 210 человек.
Отмечается, что 7 августа объявлено днем траура в связи с гибелью людей.
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