Два объекта придорожного сервиса построят на трассе М12 в Татарстане

На скоростной автодороге М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане построят два объекта придорожного сервиса. Об этом сообщил руководитель АО «Институт “Гипростроймост Санкт-Петербург”» Виктор Алексеев на заседании рабочей группы по возведению трассы.

«Предусмотрено два объекта придорожного сервиса. Один будет расположен рядом с пересечением с автодорогой Казань – Буинск – Ульяновск в Камском Устье. И второй в районе пересечения с дорогой Казань – Оренбург», – рассказал докладчик.

Алексеев также добавил, что получены сертификаты испытаний панелей, которые будут применяться в составе шумозащитных экранов. В частности, звукоизоляция возможного шума у них составляет 35 децибел (средняя 35 – 36 децибел), показатель звукопоглощения – высокий и очень высокий.

«Таким образом, будут полностью обеспечены все санитарно-эпидемиологические нормы, – подчеркнул он. – Установка шумозащитных экранов там, где трасса пройдет ближе к населенным пунктам, предусмотрена в соответствии с произведенными расчетами. В Лаишевском районе шумозащитные экраны будут протяженностью от 132 метров до 1,5 км. Высота экранов по основному ходу трассы составит от 4 до 8 метров. Заполнение этих экранов комбинированное. Например, первые 1,5 метра – это сплошные панели».

Скоростная автомагистраль М12 в Татарстане пройдет по Кайбицкому, Апастовскому, Верхнеуслонскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап – 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск), восьмой этап – 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы – Шали).