При строительстве развязки под Нижнекамском ограничили движение до 9 июня

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В Нижнекамском районе Татарстана на 89-м километре автомобильной дороги Чистополь — Нижнекамск вплоть до 9 июня ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Причиной временных неудобств стали работы на съезде на ферму в селе Нижнее Афанасово, предусмотренные строительством здесь транспортной развязки. Они начались накануне, 5 июня.

Водителей просят при движении по участкам соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начали устанавливать барьерное ограждение.