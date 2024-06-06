Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
При строительстве развязки под Нижнекамском ограничили движение до 9 июня
В Нижнекамском районе Татарстана на 89-м километре автомобильной дороги Чистополь — Нижнекамск вплоть до 9 июня ограничили движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Причиной временных неудобств стали работы на съезде на ферму в селе Нижнее Афанасово, предусмотренные строительством здесь транспортной развязки. Они начались накануне, 5 июня.
Водителей просят при движении по участкам соблюдать правила дорожного движения и требования дорожных знаков.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начали устанавливать барьерное ограждение.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»