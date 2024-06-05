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Общество 5 июня 2024 13:41

На обходе Нижнекамска и Челнов начали устанавливать барьерное ограждение

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На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начали устанавливать барьерное ограждение. К работам по обустройству приступили на втором этапе дороги. На всем обходе будет смонтировано около 160 км оцинкованного ограждения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

«Барьерное ограждение установят на мостах, путепроводах, транспортных развязках, а также на участках автодороги для разделения транспортных потоков и обеспечения безопасности дорожного движения», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На основном ходу трассы уже установили около 1 км двустороннего ограждения, которое, по статистике, кратно снижает аварийность. При столкновении металлическая конструкция принимает удар и предотвращает выезд на встречную полосу движения.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Кроме того, дорожники установили 3,5 км барьерного ограждения на транспортной развязке возле села Шингальчи.

К устройству бокового ограждения специалисты приступят в конце июня. Все работы по обустройству завершатся к ноябрю.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Его строительство планируется завершить до конца этого года.

#строительство трассы в обход челнов #дорога в обход нижекамска
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