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На обходе Нижнекамска и Челнов начали устанавливать барьерное ограждение
На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов начали устанавливать барьерное ограждение. К работам по обустройству приступили на втором этапе дороги. На всем обходе будет смонтировано около 160 км оцинкованного ограждения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Барьерное ограждение установят на мостах, путепроводах, транспортных развязках, а также на участках автодороги для разделения транспортных потоков и обеспечения безопасности дорожного движения», – отметили в ведомстве.
На основном ходу трассы уже установили около 1 км двустороннего ограждения, которое, по статистике, кратно снижает аварийность. При столкновении металлическая конструкция принимает удар и предотвращает выезд на встречную полосу движения.
Кроме того, дорожники установили 3,5 км барьерного ограждения на транспортной развязке возле села Шингальчи.
К устройству бокового ограждения специалисты приступят в конце июня. Все работы по обустройству завершатся к ноябрю.
В состав обхода Нижнекамска и Набережных Челнов войдут четырехполосная автодорога протяженностью 81 км, 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях. Его строительство планируется завершить до конца этого года.
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