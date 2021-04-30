Роспотребнадзор РТ: При соблюдении Covid-правил снятие ограничений рассмотрим в конце мая

Снятие Covid-ограничений в Татарстане зависит от добросовестного соблюдения жителями всех действующих правил. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя ведомства Любовь Авдонина.

«Сейчас ежедневно регистрируется в среднем 34 случая Covid-19. К сожалению, снижения от недели к неделе мы не наблюдаем. Если посмотреть на графики, то это ровная, прямая горизонтальная линия. Нас это несколько настораживает, поскольку эта грань, которую есть риск переступить в не совсем том направлении, которое нам бы хотелось, то есть риски уйти в рост [заболеваемости] остаются», — отметила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что если меры профилактики и ограничения, введенные из-за коронавируса, не будут соблюдаться, то число заболевших Covid-19 увеличится.

По словам замруководителя ведомства, татарстанцы расслабились, носят маски неправильно. Не стоит забывать также о соблюдении социальной дистанции, личной гигиены и избегать мест массового скопления людей. Роспотребнадзор РТ настоятельно рекомендует вакцинироваться от коронавируса, в республике есть все три вакцины.

«С учетом заболеваемости никакой речи о снятии ограничений не идет, все ограничения будут сохраняться. С учетом того, что впереди у нас множество значимых и государственных, и религиозных праздников. После них мы будем наблюдать ситуацию еще в течение 14 дней, и к вопросу о снятии каких-либо ограничений можно будет вернуться только в конце мая», — рассказала Любовь Авдонина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане обнаружили еще четверых заразившихся британским штаммом Covid-19.