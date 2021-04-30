Еще у четверых татарстанцев выявлен британский штамм Covid-19

В Татарстане нашли еще четверых заразившихся британским штаммом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня таких случаев уже 12. Эти заболевшие — к сожалению, в анамнезе у них сведений о том, что они куда-либо уезжали, нет. То есть штамм они получили, уже находясь здесь. Можно предположить, что он уже циркулирует среди населения», — отметила спикер.

Напомним, главный санитарный врач республики Марина Патяшина накануне сообщила ИА «Татар-информ», что случаев восемь.

Любовь Авдонина отметила, что у кого-то болезнь может протекать в бессимптомной форме, другие болеют довольно тяжело, именно их анализы направляют в исследовательский институт «Микроб».

«Все эти лица на сегодня выздоровели. Поскольку процесс забора материала и доставки занимает несколько дней, поэтому на сегодня данные категории выздоровели», — рассказала заместитель руководителя ведомства.

Для этих больных расширили круг контактных, потому что эта мутация вируса считается более заразной для окружающих. Обследовали 39 контактных — среди них заболевших нет.

Заместитель главного санитарного врача призвала жителей вакцинироваться, чтобы не допустить заражения новыми штаммами вируса.