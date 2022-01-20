При росте детской заболеваемости омикроном Covid-отделения откроют во всех ЦРБ Татарстана

При осложнении ситуации с детской заболеваемостью новым омикрон-штаммом отделения будут открывать в районных больницах. Об этом на пресс-конференции в ДРКБ рассказала главный педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек.

«Все центральные районные больницы имеют детские отделения, в случае необходимости развертывание возможно. Также находятся провизорные части в родильных домах для детишек, которые во время родов инфицировались. В течение суток до получения ПЦР-результата каждая районная больница имеет такое отделение», – рассказала спикер.

Светлана Сенек отметила, что педиатрическая сеть Татарстана готова к возможному увеличению заболеваемости детей из-за «омикрона». Сейчас детские Covid-госпитали работают в ДРКБ и Лениногорской центральной больнице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что при необходимости Covid-отделения для детей могут открыться в трех больницах Казани.