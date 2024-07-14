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При реконструкции БОС Казани ведется обновление отстойников и аэротенков
В столице Татарстана продолжается второй этап работ по реконструкции городских биологических очистных сооружений (БОС). Он предусматривает обновление сооружений механической и биологической очистки, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».
На данный момент ведутся работы по обновлению аэротенков, первичных и вторичных отстойников, здания решеток и песколовок первой очереди, уточнили на казанском муниципальном предприятии.
Аэротенки предназначены для очистки стоков с удалением в первую очередь соединений азота и фосфора. Первичные отстойники обеспечивают улавливание жира и взвешенных веществ из сточных вод.
Решетки необходимы для очистки стоков от крупноразмерных примесей — это позволяет обеспечить нормальную эксплуатацию последующих сооружений механической и биологической очистки.
Песколовки входят в состав сооружений механической очистки и используются для удаления из сточных вод нерастворенных минеральных примесей: песка, шлака, боя стекла и так далее.
Вторичные отстойники являются частью сооружений биологической очистки и применяются для отделения очищенных сточных вод от активного ила методом прямого осаждения взвешенных веществ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что реконструкция биологических очистных сооружений в Казани выполнена на 82%. Полностью завершить ее предполагается уже в этом году. Работы ведутся по национальному проекту «Экология» (как и другие национальные проекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).
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