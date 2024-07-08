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Реконструкция биологических очистных сооружений в Казани завершена на 82%
В Казани продолжается реконструкция биологических очистных сооружений городского водоканала. На данный момент проект выполнен на 82%, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.
«Казань является постоянным участником национального проекта “Экология”. В этом году в рамках программы оздоровления реки Волга завершается реконструкция биологических очистных сооружений городского водоканала, результатом которой будет практически новый объект с увеличением проектной мощности с 530 до 650 тысяч кубов стока в сутки», – напомнил он.
Помимо этого, в городе запущен процесс рекультивации территорий иловых полей водоканала. Более 100 гектар ценных земли на берегу Волги вернется в хозяйственный оборот города. На сегодняшний день выполнено 70% от объема программы.
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