При помощи видеомониторинга в Казани раскрыто почти 700 преступлений

С помощью камер видеонаблюдения, установленных в рамках республиканских программ «Безопасный город» и «Безопасный двор», в столице Татарстана раскрыто 691 преступление и выявлено 787 административных правонарушений. Об этом на деловом понедельнике в мэрии доложил начальник Управления МВД по Казани полковник полиции Александр Мищихин.

В частности, по словам докладчика, в сентябре по улице Шоссейная неизвестный похитил две инвалидные коляски. Благодаря видеокамере во дворе в кратчайшие сроки был установлен и задержан 39-летний казанец. 14 октября в отдел полиции по улице Вишневская поступило сообщение о разбое — на 19-летнего студента КАИ было совершено нападение с угрозой применения кастета. Использовав камеры видеонаблюдения, правоохранители задержали злоумышленника.

«Сегодня видеомониторингом охвачено большинство парков и скверов Казани, а также более 50% жилого сектора Казани. В настоящее время в городе функционируют более 12 тыс. камер видеонаблюдения», — отметил Мищихин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани с начала года совершено на 4% меньше преступлений, чем в 2020-м.