В Казани с начала года совершено на 4% меньше преступлений, чем в 2020-м

В столице Татарстана с начала 2021 года зарегистрировано 19,5 тыс. преступлений, что на 4,1% меньше, чем в прошлом году. Число преступлений против личности снизилось с 1483 до 1369. На 2,9% уменьшилось количество преступлений против собственности. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления МВД по Казани полковник полиции Александр Мищихин.

Помимо этого, в текущем году на 16% меньше совершено разбойных нападений, грабежей — на 34%, краж — на 1,1%, квартирных краж — на 11,7%, угонов автомобилей — на 11,8, краж авто- и мототранспорта — на 10%.

«Меньше совершено преступлений в общественных местах и на улицах города. Установлены виновные в совершении более 6,5 тыс. преступлений (6591), каждое четвертое из которых относится к категории тяжких. Стопроцентная результативность по раскрытию убийств, фактам причинения тяжкого вреда здоровью, преступлениям против половой неприкосновенности и разбоям», — отметил полковник полиции.

Докладчик перечислил резонансные преступления, которые были раскрыты: убийство в одном из жилых домов на улице Минская, где подозреваемый расстрелял свою жертву в лифте, разбойное нападение с применением топора во дворе дома по улице Шадрина, кража более полумиллиона рублей с топливной карты одной из транспортных компаний, которой злоумышленник расплачивался на АЗС, серия краж из различных офисных помещений, откуда подозреваемый похищал как предметы мебели, так и различную технику, причинив организациям ущерб на сумму более 1 млн рублей.

«В полном объеме проведен запланированный комплекс мероприятий в сфере защиты прав и свобод человека. Контроль за ситуацией в городе сохранен, оперативная обстановка стабильная», — доложил Мищихин.