При подсчете населения при переписи исключат варианты дублирования заявок

Если несколько человек из одного домохозяйства по какой-либо причине перепишутся на портале госуслуг, то Росстат в любом случае проведет дедубликацию переписных листов. Об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

«Подать дублирующие заявки возможно, так как они проходят на портале госуслуг под разными учетными записями, потому что не указываются идентификаторы граждан. Вместе с тем если Росстат получит два переписных листа с одинаковым адресом, то со своей стороны Росстат сделает дедубликацию», — сообщил Качанов.

Замглавы Росстата Павел Смелов, дополняя комментарий коллеги, пояснил, что для подобных случаев разработан алгоритм, который устраняет возможность дублирования.

«Поэтому 14 ноября мы не сможем сразу выдать цифру, сколько у нас всего проживает народа. Необходимо небольшое время, чтобы „добрать“ труднодоступные территории и верифицировать все данные», — добавил Смелов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ходе переписи предстоит обойти 23 млн домов по всей России.