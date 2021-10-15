Росстат: В ходе переписи предстоит обойти 23 млн домов по всей России

В России сегодня стартовала перепись населения, которая продлится до 14 ноября. За это время переписчикам предстоит обойти 23 млн домов. Такие данные на брифинге журналистам озвучил замруководителя Росстата Павел Смелов.

Он отметил, что в предстоящий месяц переписчикам предстоит проделать огромную работу.

«Им предстоит обойти 23 млн домов, в которых расположены более 53 млн домохозяйств», – отметил спикер.

По словам Смелова, подготовка к переписи велась на протяжении длительного периода. В ходе этой работы, сотрудники Росстата обнаружили некорректные сведения в базах данных о 2,5 млн объектов.

«После этого муниципальные власти на основании нашей информации привели в порядок все адресное хозяйство. И теперь на каждом доме в стране есть название улицы и номер дома», – заключил Павел Смелов.

