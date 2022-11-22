Супруги, взорвавшиеся в авто в Белгородской области, подорвались на боеприпасе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух погибших, которые подорвались на боеприпасе в селе Староселье Краснояружского района. Погибшие были супругами.

Проводятся следственные мероприятия, обстоятельства случившегося уточняются, сообщил Гладков в своем телеграм-канале. Он напомнил, что с 27 октября на территории этого муниципалитета введен режим ЧС.

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в Белгородской области супруги погибли во время взрыва в автомобиле.

«Еще раз обращаюсь к мирным жителям, особенно тех населенных пунктов, где введен режим ЧС: без согласования с главами территорий в данные населенные пункты приезжать нельзя! Для вашей же безопасности! Пожалуйста, берегите себя и своих близких», – сообщил Вячеслав Гладков.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области погибла местная жительница.