Губернатор Белгородской области: Жительница Шебекино погибла во время обстрела ВСУ

Во время обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области погибла мирная жительница. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Женщина получила травму головы, когда ее отбросило взрывной волной. Врачи боролись за ее жизнь, но, к сожалению, она скончалась в машине скорой помощи.

Гладков выразил соболезнования родственникам и близким погибшей жительницы города.

«Дневной обстрел со стороны Украины пришелся в основном на территорию госпиталя "Ветеранов войн". В госпитале проходят лечение люди пожилого возраста. Слава богу, пострадавших нет. Снарядами посекло фасад и выбило несколько окон госпиталя, на соседней территории поврежден газопровод. Все оперативные службы находятся на месте», – добавил Гладков в своем сообщении.