При обстреле Васильевки в Запорожской области пострадали более десяти человек

При обстреле Васильевки в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины пострадали более десяти человек. Об этом заявил в своем Telegram-канале врио руководителя региона Евгений Балицкий.

«По предварительным данным, пострадали более 10 человек. На месте работают службы МЧС. Разрушения получила гражданская инфраструктура», — написал он.

Ранее об обстреле рассказал член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Сначала он написал, что «прилет тяжелого» пришелся на военную комендатуру, «где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта».

Затем чиновник уточнил, что «удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры». При этом попаданий было как минимум четыре, а огонь, по предварительным данным, велся из реактивных систем залпового огня HIMARS.

На тот момент было известно как минимум о двух погибших. Глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко призвала жителей города не выходить на улицу и оставаться в безопасных местах, лучше всего — в укрытиях.

Фото: t.me/BalitskyEV/.