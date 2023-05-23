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При обстрелах в Белгородской области накануне пострадали 12 человек
В результате обстрела в Белгородской области пострадали 12 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах», – отметил он.
По словам губренатора, под удар попали населенные пункты Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшино, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка и Новостроевка.
Ранее Гладков признал, что на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
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