При обстрелах в Белгородской области накануне пострадали 12 человек

В результате обстрела в Белгородской области пострадали 12 человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах», – отметил он.

По словам губренатора, под удар попали населенные пункты Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшино, Гора-Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка и Новостроевка.

Ранее Гладков признал, что на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.