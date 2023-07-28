При Минздраве Татарстана создадут комиссию по закупкам лекарств у единого поставщика

В Татарстане планируется создать комиссию Министерства здравоохранения РТ по определению осуществления закупки лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания у единственного поставщика. Делается это для обеспечения нужд республики в сфере здравоохранения, следует из проекта документа.

Комиссия также будет отвечать за закупку средств для дезинфекции, расходных материалов, услуг по хранению, доставке соответствующих товаров, а также услуг по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники у единственного поставщика.

Определять единого поставщика комиссия будет исходя из его соответствия установленным критериям. Среди таких критериев – наличие лицензии на фармацевтическую деятельность, включающую оптовую, розничную торговлю лекарственными средствами, возможность хранения лекарственных средств и изделий медицинского назначения в количестве не менее 40 млн упаковок единовременно и другие. Отмечается, что компания-поставщик должна быть государственным унитарным предприятием либо АО, сто процентов акций которого принадлежат республике.

Члены комиссии обязаны будут при закупках лекарств и медизделий принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Они будут вправе запрашивать и получать от учреждений информацию, документы, материалы и т.д.

Председателем комиссии станет замминистра здравоохранения РТ Айрат Гарипов, всего в ее состав войдут семь человек – сотрудников министерства. Проходить антикоррупционную экспертизу проект документа о создании и утверждении комиссии будет до 3 августа.

Напомним, в июне «Татар-информ» сообщал, что в Госдуме планируют сохранить право регионов закупать лекарства у одного поставщика. Такая система работает в Татарстане, Нижегородской, Архангельской, Томской областях, однако с 1 июля действие данного закона прекратилось. Специалисты при этом подчеркивали, что система закупки у единственного поставщика подтвердила свою эффективность, в том числе – в период пандемии.

На прошлой неделе сообщалось, что депутаты согласовали поправки, которые предоставляют регионам право закупать лекарства у единственного поставщика, являющегося региональным ГУПом или региональной госкомпанией. Текст законопроекта подготовлен ко второму чтению.