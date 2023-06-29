В Госдуме планируют сохранить право Татарстана закупать лекарства у одного поставщика

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Принять закон, продлевающий право Татарстана и других регионов России закупать лекарства и медоборудование у единственного поставщика, рекомендовал нижней палате парламента комитет Госдумы по экономической политике.

По словам председателя вышеупомянутого комитета Максима Топилина, система закупки у единственного поставщика показала свою эффективность и в период пандемии.

Напомним, данный механизм используется во многих регионах страны, в том числе и в Татарстане. С 1 июля 2023 года действие данного закона прекращается. Рассмотрение его продления запланировано на 11 июля.

В новом законе госучреждениям и муниципальным учреждениям предлагают закупать медоборудование и лекарства у государственного унитарного предприятия субъекта РФ либо акционерного общества, 100% процентов акций которого принадлежат субъекту РФ, сообщает ТАСС.