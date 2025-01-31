При Минмолодежи Татарстана начнет работу «Институт родительства»

При Министерстве по делам молодежи Татарстана начнет работу «Институт родительства», где эксперты будут давать консультации молодым семьям по основным вопросам воспитания. Об этом на итоговом заседании коллегии ведомства сообщил его руководитель Ринат Садыков. Задачи инициативы соответствуют целям национального проекта «Семья».

«Каждый год должен оставлять свое наследие. Опыт реализации многочисленных межведомственных проектов в Год семьи сподвиг нас на создание при министерстве „Института родительства“. Он позволит вовлечь и охватить максимальное количество родителей и планирующих стать родителями молодых семей, помочь им научиться необходимым навыкам и компетенциям. С ними будут работать эксперты из разных областей», — заявил он.

Первыми слушателями станут студенческие семьи, которых сейчас в Татарстане насчитывается более 3 тыс., в том числе 333 семьи, где оба супруга — студенты.

В составе «Института родительства» будут работать три факультета: «Мама+Папа», «Подросток» и «Здоровый малыш», добавил министр.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поручил принять программу по решению проблемы демографии в Татарстане, о чем сообщал «Татар-информ».