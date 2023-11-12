При крушении вертолета ВВС США в Средиземном море погибли пять военных

Пять американских военнослужащих погибли в результате крушения летательного аппарата Военно-воздушных сил США во время учений в Средиземное море. Об этом пишет официальная газета Пентагона Stars and Stripes («Звезды и Полосы») со ссылкой на Европейское командование американских Вооруженных сил (USEUCOM).

Авиаинцидент произошел во время дозаправки в воздухе вечером 10 ноября. Поисково-спасательные работы начались сразу после падения воздушного судна, в них участвовали самолеты и корабли США, оперирующие в этом районе, уточнили в Европейском командовании.

В USEUCOM заверили, что имена погибших будут раскрыты в ближайшие сутки и что расследование причин и обстоятельств авиакатастрофы продолжается.

Upd. (3.02): Изначально сообщалось, что крушение потерпел самолет, и издание даже напоминало, что основным военным самолетом-заправщиком, действующим в регионе, является Boeing KC-135 Stratotanker. Однако потом министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что потерпел крушение вертолет, а не самолет.

«Неясно, связаны ли учения по дозаправке в воздухе с деятельностью авианосной группы в регионе», — добавляет Stars and Stripes. Ранее Военно-морские силы США из-за войны Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа перебросили в восточную часть Средиземного моря два авианосца, «Джеральд Р. Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», вместе с кораблями сопровождения.