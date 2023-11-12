Пентагон рассказал о крушении самолета ВВС США в Средиземном море

Самолет Военно-воздушных сил США в пятницу, 10 ноября, рухнул в Средиземное море во время тренировочного полета. Об этом сообщает Европейское командование американских Вооруженных сил (USEUCOM).

«Вечером 10 ноября американский военный самолет, проводивший учения в восточной части Средиземного моря, потерпел аварию и упал», — отмечается в заявлении командование.

На данный момент Вооруженные силы Соединенных Штатов не раскрыли информацию о типе самолета и о численности его экипажа. Ничего не сообщается и о том, погиб или пострадал кто-то в результате авиакатастрофы.

Причина инцидента устанавливается, но уже известно, что он не связан с какими-либо враждебными действиями. При этом в USEUCOM пообещали информировать о развитии ситуации.

Ранее Военно-морские силы США из-за войны Израиля с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа перебросили в восточную часть Средиземного моря два авианосца, «Джеральд Р. Форд» и «Дуайт Эйзенхауэр», вместе с кораблями сопровождения.