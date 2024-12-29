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Самолёт разбился при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее
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При посадке в аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет. Он пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение.
Как сообщают РИА Новости, на борту находились 175 человек. На данный момент число погибших выросло до 120.
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