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Происшествия 29 декабря 2024 09:05

Самолёт разбился при посадке в аэропорту Муан в Южной Корее

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При посадке в аэропорту Муан в Южной Корее разбился самолет. Он пролетел мимо ВПП и врезался в ограждение.

Как сообщают РИА Новости, на борту находились 175 человек. На данный момент число погибших выросло до 120.

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