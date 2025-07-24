news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 24 июля 2025 11:46

Причинами крушения самолета Ан-24 могли стать неисправность и человеческий фактор

Читайте нас в
Телеграм

Сейчас рассматривается несколько версий крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Об этом сообщает ТАСС.

Первая — это техническая неисправность, а вторая — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета.

Как сообщает Росавиация, в Амурской области сегодня велись поиски самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».

Самолет совершал рейс из Благовещенска в Тынду.

Спустя время поисково-спасательный вертолет Росавиации обнаружил самолет в Амурской области.

Спасатели следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности. Задействованы более 50 специалистов и 10 единиц техники.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
И снова здравствуйте: что известно о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

И снова здравствуйте: что известно о новых переговорах России и Украины в Стамбуле

23 июля 2025
В Дубъязах под Казанью введен карантин по бешенству

В Дубъязах под Казанью введен карантин по бешенству

24 июля 2025