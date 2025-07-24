Причинами крушения самолета Ан-24 могли стать неисправность и человеческий фактор
Сейчас рассматривается несколько версий крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Об этом сообщает ТАСС.
Первая — это техническая неисправность, а вторая — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета.
Как сообщает Росавиация, в Амурской области сегодня велись поиски самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».
Самолет совершал рейс из Благовещенска в Тынду.
Спустя время поисково-спасательный вертолет Росавиации обнаружил самолет в Амурской области.
Спасатели следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности. Задействованы более 50 специалистов и 10 единиц техники.