Причинами крушения самолета Ан-24 могли стать неисправность и человеческий фактор

Сейчас рассматривается несколько версий крушения самолета Ан-24 в Приамурье. Об этом сообщает ТАСС.

Первая — это техническая неисправность, а вторая — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета.

Как сообщает Росавиация, в Амурской области сегодня велись поиски самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара».

Самолет совершал рейс из Благовещенска в Тынду.

Спустя время поисково-спасательный вертолет Росавиации обнаружил самолет в Амурской области.

Спасатели следуют к месту крушения самолета по труднодоступной местности. Задействованы более 50 специалистов и 10 единиц техники.