При частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли семь человек

В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело мужчины без признаков жизни. К сожалению, это уже седьмой погибший, четверо из них — дети. Об этом сообщает МЧС России.

Напомним, вчера в Нижнем Тагиле на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме случился взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды, было разрушено около 15 квартир. Из-под обломков удалось спасти 15 человек, включая 7 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Власти региона выделили более 240 миллионов рублей для помощи пострадавшим. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей за каждого члена семьи.