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При частичном обрушении дома в Нижнем Тагиле погибли семь человек
В Нижнем Тагиле спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело мужчины без признаков жизни. К сожалению, это уже седьмой погибший, четверо из них — дети. Об этом сообщает МЧС России.
Напомним, вчера в Нижнем Тагиле на Сибирской улице в жилом пятиэтажном доме случился взрыв газа. В результате обрушились первый и второй подъезды, было разрушено около 15 квартир. Из-под обломков удалось спасти 15 человек, включая 7 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Власти региона выделили более 240 миллионов рублей для помощи пострадавшим. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей за каждого члена семьи.
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