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Ру Тат
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8 мая 2021  20:42

Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Днем Победы

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С наступающей 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне поздравили Президента России Владимира Путина главы Южной Осетии и Абхазии Аслан Бжания и Анатолий Бибилов. Об этом сообщают пресс-службы лидеров республик.
В своем поздравлении Бжания назвал День Победы общей историей народов, которой нужно гордиться. По его словам, это один из главных праздников.
«Кто бы ни пытался переписывать историю, принизить роль 9 Мая, День Победы остается всеми любимым, дорогим и великим праздником. В этом во многом и ваша личная заслуга», — отметил он в поздравительной телеграмме.
В свою очередь Президент Южной Осетии назвал Победу величайшим подвигом отцов и дедов, которые спасли мир от нацизма и отстояли свободу, независимость Родины.
«Примите мои самые искренние поздравления с 76-й годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне», — отмечается в тексте.
Анатолий Бибилов подчеркнул, что братские отношения между народами, прошедшие такое суровое испытание, станут прочным фундаментом для укрепления двухстороннего сотрудничества.

Ранее Президент России поздравил с приближающимся праздником страны ближнего зарубежья.

южная осетия Владимир Путин Абхазия
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