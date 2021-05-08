Путин поздравил страны ближнего зарубежья с 76-й годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Абхазии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Глава государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиги наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с врагом и самоотверженно трудившихся в тылу. Наш моральный долг сегодня это бережно хранить и передавать следующим поколениям память о событиях тяжелых военных лет.

«Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками», — подчеркнул российский Президент.

Он выразил уверенность в том, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы войны, остаются незыблемой основой для построения конструктивных и добрососедских отношений между нашими странами и народами.

Президент России передал слова искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал благополучия, бодрости духа и долголетия.