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Ру Тат
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8 мая 2021  15:34

Путин поздравил страны ближнего зарубежья с 76-й годовщиной Победы

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Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Абхазии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 

Глава государства подчеркнул, что в этот день мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиги наших отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся с врагом и самоотверженно трудившихся в тылу. Наш моральный долг сегодня это бережно хранить и передавать следующим поколениям память о событиях тяжелых военных лет. 

«Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершенные нацистами и их приспешниками», — подчеркнул российский Президент. 

Он выразил уверенность в том, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы войны, остаются незыблемой основой для построения конструктивных и добрососедских отношений между нашими странами и народами.

Президент России передал слова искренней благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, пожелал благополучия, бодрости духа и долголетия.

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