Президенты Абхазии и Южной Осетии поздравили Путина с Новым годом и Рождеством

Президенты Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев поздравили российского лидера Владимира Путина и граждан РФ с наступающими Новым годом и предстоящим Рождеством Христовым. Они выразили надежду на дальнейшее развитие отношений и партнерства с Россией, сообщает РИА Новости.

«Уходящий год был отмечен последовательным развитием абхазо-российских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства, во всех сферах, представляющих жизненно важные интересы наших народов», — сказано в тексте поздравления Бжании.

По его словам, руководство Абхазии и граждане страны полностью поддерживают Россию в стремлении установить справедливый миропорядок, который будет основан на принципах уважения суверенитета и международного права. Глава дружественного государства пожелал Путину крепкого здоровья и новых побед, а также благополучия и процветания российскому братскому народу.

Гаглоев отметил, что уходящий год был полон важными для страны событиями и непростыми испытаниями, а также особыми историческими вехами и судьбоносными решениями, которые сплотили россиян и соотечественников. По его мнению, единство российского народа всегда было залогом побед и стратегических успехов государства.

«Рассчитываем, что в Новом году двусторонние отношения между Южной Осетией и Россией получат динамичное развитие и продолжат укрепляться в духе сотрудничества и интеграции», — приводятся слова из поздравительной телеграммы политика.

Путин ранее также направил поздравления мировым политикам. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, от поздравлений глав недружественных стран российский лидер предпочел воздержаться.